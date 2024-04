Fabrizio, ex attaccante della Juventus, è intervenuto a TvPlay.it, commentando lo scudetto vinto dall'Inter e rifilando una stoccata al'ex bianconero Juan Cuadrado. Ecco le sue parole: «Festeggiamenti dell’Inter? Ammetto di aver cambiato più volte canale, ho rosicato. I cori di Juan Cuadrado contro la Juventus? Una mancanza di rispetto rispetto i tifosi. Io quando vinsi lo scudetto con la Lazio, non partecipai ai cori di sfottò contro la Juventus, per rispetto».