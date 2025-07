Dall'Inghilterra - La Juventus guarda ancora in casa United: idea Rashford

L'indiscrezione arriva direttamente dall'Inghilterra: secondo quanto riportato da Sun Sport e poi ripreso anche da Tuttosport, laè tornata a guardare in casa del, da dove sta cercando di portare a Torino, e ha messo nel mirino anche, attaccante inglese in cerca di una nuova sistemazione dopo una stagione complicata, conclusa con un periodo di prestito tutto sommato positivo all'. Il classe 1997 non rientra nei piani dei Red Devils e piace anche al, che però deve cedere qualche elemento della propria rosa prima di poterne acquistare altri, per le note questioni finanziarie. Ed è proprio in questa impasse che si sarebbero inseriti i bianconeri, almeno stando alle fonti inglesi che parlano di un "interesse concreto" e di un possibile doppio colpo con Sancho.

Rashford-Juventus, cosa sappiamo

I nodi della trattativa

La posizione del giocatore

Il Manchester United ha fissato per Rashford una valutazione attorno ai 50 milioni di euro, cifra che tiene conto dei suoi 27 anni e dell’esperienza accumulata a livello internazionale. Il club inglese preferirebbe cederlo a titolo definitivo per liberarsi del suo pesante stipendio, ma non esclude la possibilità di un prestito qualora non arrivassero offerte soddisfacenti. Nel frattempo, l'inglese ha trascorso la prima parte di estate ad allenarsi individualmente, soprattutto a Dubai, con l’obiettivo di tornare protagonista anche in ottica Mondiali 2026.In casa Juventus la dirigenza – in sintonia con il tecnico Igor Tudor – avrebbe individuato in Rashford un profilo interessante per potenziare l'attacco e potrebbe presto intensificare i contatti con il club inglese (già vivi, come detto, per il fronte Sancho). L'operazione non si preannuncia semplice, considerando le cifre citate, ma la Vecchia Signora - sempre secondo le fonti inglesi - ritiene che la situazione contrattuale del giocatore e la sua volontà di lasciare il Manchester United possano agevolare una trattativa, magari con la formula del prestito se a Old Trafford decidessero di aprire a questa soluzione.Un altro nodo importante resta poi l’alto ingaggio di Rashford, superiore persino a quello percepito da Sancho. L’attaccante, esattamente come il "collega", sarebbe comunque disposto a ridursi lo stipendio pur di iniziare una nuova avventura. Tuttavia, servirà comunque un importante sforzo economico da parte della Juventus o la disponibilità del Manchester United a trattare sul prestito per trasformare questa possibilità in realtà. Se ne saprà eventualmente di più nei prossimi giorni, quando potrebbe sbloccarsi in maniera definitiva anche la situazione legata a Sancho.





