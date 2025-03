Juventus, Randal Kolo Muani è impressionante: solo Retegui fa meglio

AFP via Getty Images

Randalsta lasciando il segno in questo campionato con numeri impressionanti. L’attaccante francese ha messo a segno una rete ogni 76 minuti, confermandosi uno dei bomber più prolifici della Serie A 2024/25. Solo Mateo, con una media di un gol ogni 70 minuti, è riuscito a fare meglio tra i giocatori con più di una marcatura in stagione.L’ex Eintracht Francoforte e Psg si è ambientato rapidamente nel calcio italiano, mostrando grande capacità di finalizzazione e un’impressionante freddezza sotto porta. La, che ha puntato su di lui per rinforzare il reparto offensivo, sta raccogliendo i frutti del suo investimento, con il francese che si sta dimostrando un elemento chiave nel sistema di gioco bianconero.

La sua media realizzativa lo pone tra i migliori attaccanti del campionato, sottolineando il suo valore nel panorama calcistico italiano. Oltre ai numeri, Kolo Muani sta dimostrando di essere un giocatore completo, capace di incidere anche nel gioco di squadra con assist e movimenti intelligenti.Con la stagione ancora lunga, il duello a distanza con Retegui per il miglior rapporto minuti-gol promette scintille. Se continuerà su questa strada, Kolo Muani potrà essere un’arma decisiva per la Juventus nella corsa ai vertici della classifica