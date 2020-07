Aaron Ramsey festeggia su Twitter la vittoria della Juventus sul campo del Genoa., ha scritto sul proprio account il centrocampista gallese, entrato nel secondo tempo contro il Grifone. Ora l'ex Arsenal spera di scalare le gerarchie di Maurizio Sarri. Prima del lockdown era partito titolare contro l'Inter segnando il gol che aveva portato in vantaggio il club bianconero. Ora che il tecnico toscano ha bisogno di inserimenti in area la presenza di Ramsey è più importante che mai. Il prossimo step è rivederlo in campo dal primo minuto.