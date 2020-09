Aaron Ramsey può lasciare la Juventus. Il centrocampista gallese non è tra le prime scelte di Andrea Pirlo e il club è in attesa di offerte per l'ex centrocampista dell'Arsenal la cui uscita è però complicata da un ingaggio molto alto, da ben 7 milioni di euro. Per lui si è parlato dell'Everton che però non ha mai presentato un'offerta ufficiale per il calciatore schierato titolare come esterno offensivo nel primo test in casa della Juve contro la formazione Under 23 bianconera.