Non solo mercato in entrata per la Juventus, ma Paratici pensa anche alle uscite. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Juventus potrebbe ritrovarsi costretta in estate ad ascoltare offerte per Aaron Ramsey. Il centrocampista ha tanto mercato ed essendo arrivato a parametro zero potrebbe rappresentare un'occasione di plusvalenza. Nonostante sia arrivato da poco, Aaron Ramsey, potrebbe già essere sacrificato per rientrare nei conti della società. Paratici ragiona sull'uscita del centrocampista, ma sopratutto su come sostituirlo. ​Secondo le ultime indiscrezioni del The Sun, Aaron Ramsey potrebbe essere utilizzato dalla Juventus come contropartita per arrivare a Paul Pogba.