R contro R. Oggi come un anno fa. Aaron Ramsey contro Adrien Rabiot. I due centrocampisti arrivati alla Juve a costo zero un anno fa sono ancora in ballottaggio per un posto da titolare contro Novara (domani) e Sampdoria (domenica 20) alla prima di campionato. Secondo Tuttosport, il francese parte avanti nelle gerarchie di Andrea Pirlo ma il gallese ha fatto 9 allenamenti in più con la squadra. Non un dettaglio in questa parte iniziale di preparazione.