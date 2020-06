Il calciomercato si avvicina e la Juventus studia i colpi per la prossima stagione. Se c'è da piazzare Miralem Pjanic, magari ricavandone uno scambio interessante, ci sono anche altre situazioni da definire. Una su tutte la posizione in bianconero dell'ex Arsenal Aaron Ramsey. Niente ritorno in Premier League per Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese della Juventus, classe 1990, vuole restare in bianconero, sebbene sia un obiettivo del Manchester United. Il mercato potrebbe dare sorprese, ma la il gallese sembra più vicino alla conferma in bianconero.