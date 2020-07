All about the W tonight grande partita raga @juventusfc pic.twitter.com/jKTrVWnwjn — Aaron Ramsey (@aaronramsey) July 20, 2020

Contava solo vincere e così è stato: "All about the W tonight. Grande partita raga", ha scritto Aaron Ramsey su Twitter mescolando un po' inglese e italiano. Il messaggio nella sua lingua madre è chiaro: "Contava solo vincere", poi usa uno slang imparato nello spogliatoio bianconero durante il suo primo anno passato a Torino. Il gallese non è stato tra i più positivi della partita di ieri sera ma sta tornando in forma e Sarri spera di poterci contare in vista della Champions League.