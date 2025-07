Tra illusioni, aspettative e delusioni, chi si presenterà al raduno della Juventus?

Getty Images

: emozioni contrastanti che si riverseranno sulla passerella del JMedical e davanti ai cancelli che separano il Training Center della Continassa dal resto del mondo. Colori diversi che, mescolati insieme, compongono il quadro di ogni inizio stagione della Juventus , quando la rosa è ancora ben lontana dall’essere definitiva.Per immaginare ciò che accadrà il 24 luglio, giorno che segnerà l’inizio ufficiale dell’annata bianconera, possiamo tingere la tela di verde e arancione: la speranza che si intreccia con il colore simbolo della. L’obiettivo dichiarato dalla società – ormai da diverse stagioni – è promuovere almeno tre giovani dalla seconda squadra. Un anno fa toccò a, che hanno poi avuto un destino diverso l'uno dall'altro in termini di minutaggio e considerazione da parte di Thiago Motta prima e di Igor Tudor poi, con un futuro che in questa fase è ancora tutto da definire. Oggi, la stessa trepidazione accompagna i ragazzi di Vinovo in attesa della chiamata per aggregarsi ai "grandi".

Juventus Next Gen: i giocatori che possono finire in Prima squadra

Speranze... fuori dalla Juventus

Chi è in bilico

I casi di Bremer e Cabal

Tra i più impazienti c’è, classe 2003, arrivato a gennaio dalla FeralpiSalò, strappato alla concorrenza di club di Serie B grazie alla prospettiva di potersi misurare al piano superiore. La dirigenza che gli aveva mostrato fiducia è in parte cambiata, ma parlano per lui il rendimento sul campo: 4 reti e 2 assist in 15 partite, oltre a un ruolo chiave nella rimonta della Next Gen guidata da Massimo Brambilla. Ha sperato fino all’ultimo di volare al Mondiale per Club; ora spera di giocarsi le sue carte tra Torino ed Herzogenaurach, specie in un ruolo – quello di esterno destro – dove eventuali cessioni di Alberto Costa e Timothy Weah potrebbero aprire spazi. Nel frattempo, tra gli ultimi esclusi da Tudor per la tournée americana c’è, difensore centrale nato nel 2006: il mercato parla di un possibile prestito in Serie B, ma non è escluso che provi a convincere lo staff durante il pre-campionato.C’è poi chi coltiva speranze, ma fuori dal mondo Juve:, considerati esuberi, prenderanno parte comunque ai primi giorni di ritiro. Visite mediche, allenamenti a parte, e poi toccherà al mercato definire il loro futuro. Più concreta, invece, la trattativa che potrebbe portareal Genoa, anche se manca ancora la chiusura definitiva.Tra chi resta in bilico ci sono, per i quali non è stata presa ancora una decisione, così come, rientrato a Torino dopo il prestito al Genoa e reduce da un infortunio alla spalla: una chance l’avrà, poi spetterà a Tudor valutare; in caso contrario, non sarebbe difficile trovargli una nuova sistemazione.Tra le speranze da alimentare c’è anche quella di, già rientrato in gruppo negli Stati Uniti e deciso a tornare in campo, magari il 10 agosto contro il Borussia Dortmund. Più lunga, invece, la strada per, ancora impegnato nel recupero. E infine c’è: un tempo sarebbe stato accolto come un Re, oggi invece rappresenta il nodo più complicato da sciogliere in casa bianconera.





