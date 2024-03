Juventus, le ultime sugli infortunati

Adrienè tornato in gruppo. Sono buone notizie quelle che arrivano dalla Continassa e dalla giornata di oggi. Il centrocampista francese farà parte a tutti gli effetti della sfida di domenica, contro il Genoa. I bianconeri avranno allora il centrocampo titolare, con McKennie che era già rientrato per la partita con l'Atalanta.Buone notizie anche per quanto riguarda Mattia Perin. Il portiere ha recuperato e si sta allenando con il resto dei colleghi di reparto. Anche oggi ha dato segnali positivi. Si va verso la convocazione.Domani la squadra si allenerà nel pomeriggio.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.