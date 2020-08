Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha chiuso la stagione in crescendo e si sta godendo qualche giorno di relax in barca. Il francese ha postato una foto sui propri canali social in cui scrive:Riccioli al vento e sorriso appena accennato per l'ex centrocampista del PSG che dopo un inizio di stagione in salita è riuscito ad imporsi nel centrocampo bianconero scalando le gerarchie di Maurizio Sarri. Tra una settimana il nuovo inizio, con Pirlo in panchina.