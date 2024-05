Giro di campo con la Coppa Italia

Il centrocampista ha rimediato un affaticamento muscolare alla coscia destra e domani, contro il Monza, non sarà dunque della partita. Il centrocampista smaltirà dunque il problemino fisico prima di partire per il ritiro della nazionale francese. Come anticipato questa mattina, la Juventus ha in programma un giro di campo con la Coppa Italia. Non solo: ci sarà anche un saluto speciale, con la squadra che sarà in ritiro questa sera al JHotel prima della sfida di domani pomeriggio e dunque del rompete le righe generale. Alex Sandro lascerà probabilmente da giocatore straniero con più presenze in maglia bianconera: se dovesse giocare domani, raggiungerebbe infatti il record di Pavel Nedved.