Adriendomani salterà la gara contro il Monza in programma alle 18 all'Allianz Stadium di Torino. Si tratta dell'ultima gara stagionale della Juventus. Il centrocampista francese classe 1995 ha rimediato un affaticamento muscolare alla coscia destra e domani, contro il Monza, non sarà dunque della partita. Il centrocampista smaltirà dunque il problemino fisico prima di partire per il ritiro della nazionale francese. Dunque non sarà a disposizione domani di Paolo Montero, però l'obiettivo è tornare con la propria nazionale, un piccolo problema.