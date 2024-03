Rinnovo Rabiot, il giocatore dovrà "dimenticare" certe cifre per rimanere alla Juve

Lo dimostra il rendimento della squadra senza di lui in campo, considerando che nelle sei partite che il francese non ha disputato, i bianconeri hanno ottenuto solo due vittorie. Per questo , le notizie arrivate dalla Continassa lasciano un po' più tranquillo Massimiliano Allegri in vista del match contro il Genoa.Rabiot, che è tornato ad allenarsi e sarà di nuovo a disposizione dopo l'infortunio al piede, è, scrive Repubblica. Anche se la sua stagione non è finora all'altezza della precedente, così come d'altro canto le prime tre non erano state all'altezza della quarta. Si è conquistato la stima dei tifosi, prima piuttosto perplessi per la prestazione del francese ma non solo.L'ex Psg si è guadagnato anche un ruolo di riguardo nelle strategie di Allegri, il posto fisso nella Francia e, si legge,La Juve ci ha messo tre anni per tirare fuori le potenzialità del francese ma adesso ha bisogno di godersele anche se lui, in questo rush finale, rischia di essere assorbito dal pensiero dell'Europeo, che andrà in Germania per vincerlo.