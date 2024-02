Adrien, centrocampista francese della Juventus, si prepara a raggiungere un traguardo significativo nella sua carriera calcistica. Domenica, durante la partita contro il Frosinone all'Allianz Stadium, Rabiot festeggerà la sua 200ª presenza con la maglia bianconera. Questo traguardo lo inserisce in un ristretto gruppo di soli ottanta giocatori che hanno raggiunto questo risultato nella storia della Juventus, con il prestigioso aggancio a un'icona come RobertoTuttavia, dopo questo traguardo, la scalata di Rabiot potrebbe subire un rallentamento. Anche in un'ipotetica finale di Coppa Italia, che vedrebbe Rabiot sempre in campo, il suo totale presenze con la Juventus si fermerebbe a 215, posizionandolo al 73º posto insieme a Luigi De Agostini. Supererebbe illustri giocatori come Lilian Thuram e Zinedine Zidane. Tuttavia, il futuro di Rabiot con la Juventus è incerto, poiché sia il club che il giocatore dovranno negoziare un possibile rinnovo contrattuale, considerando aspetti economici e progettuali.