Didier Deschamps, ct della nazionale francese, ha diramato la lista dei giocatori convocati per le amichevoli contro Germania e Cile. Per la Juventus c'è Adrien Rabiot.Portieri: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens)Difensori: Jonathan Clauss (OM), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco)Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)Attaccanti: Ousmane Dembélé (PSG), Moussa Diaby (Aston Villa), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Inter)