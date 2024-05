Adriennon è più un intoccabile in casa Juventus, anzi. Secondo quanto scritto questa mattina da La Stampa, infatti, il francese non ha ancora sciolto le proprie riserve riguardo al suo futuro e ogni discorso sul rinnovo del contratto in scadenza è rimandato. La Juventus lo considera un top in rosa e non vorrebbe perderlo a zero, ma il suo ingaggio è considerato eccessivo e così Rabiot non sarebbe più considerato un intoccabile. Anche per via di un rendimento che, salvo lo scorso anno, non è più stato da superstar. Quest'anno 4 gol e 3 assist in 31 partite, numeri ben lontani da quelli di un anno fa-