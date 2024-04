Adrienha segnato contro ilnel derby del febbraio 2023 e potrebbe diventare il quarto giocatore francese dellaa timbrare per almeno due volte il cartellino contro i granata in Serie A: davanti a lui in questa speciale classifica ci sono David(2), Paul(3) e Michel(7). Il classe 1995 scenderà in campo da titolare anche nel match di questa sera, al fianco di Weston McKennie e Manuel Locatelli. Una partita importante anche per lui, che a breve dovrà decidere se rinnovare di nuovo o meno il suo contratto con i bianconeri.