JUVENTUS, COME CAMBIA IL CENTROCAMPO



JUVENTUS, LE ALTERNATIVE A RABIOT

Adrienha svolto interamente con il gruppo squadra la sessione di allenamento di oggi agli ordini di Massimiliano Allegri al JTC della QUI il report dell'allenamento). Il centrocampista francese quindi è arruolabile per la gara di domenica alle ore 12.30 all'Allianz Stadium contro il. Rabiot aveva rimediato una lussazione all'alluce del piede destro Ritroverà però già una maglia da titolare?Il francese è certamente un perno del centrocampo di Allegri ma le sue condizioni andranno ancora valutate nella seduta di rifinitura di domani per capire se possa ottenere o meno una maglia da titolare nella gara contro i rossoblù. Qualora le sue condizioni lo permettessero si tratterebbe del centrocampo tipo di Max Allegri con Manuelin cabina di regia con ai lati Adrien Rabiot e Weston. Ma se Adrien Rabiot non dovesse farcela a giocare titolare?Qualora il centrocampista francese non fosse nelle condizioni di giocare da titolare c'è Fabio, a disposizione della Juventus. Il centrocampista classe 2003 ha trovato spazio nelle ultime gare complici gli infortuni sia di McKennie che di Rabiot e sarebbe pronto a sostituire il francese anche questa volta.