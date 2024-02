Adrien Rabiot : una maglia speciale per celebrare con la squadra il traguardo raggiunto



E Adrien ha un messaggio per voi pic.twitter.com/ZzL6bIYLF7 — JuventusFC (@juventusfc) February 28, 2024

. Il centrocampista francese non ha potuto, però, gioire a pieno per via dell'infortunio incorso in quella gara, la lussazione della falange del primo dito che lo tiene attualmente ai box. Oggi Rabiot è stato celebrato con una maglia speciale e qualche foto in compagnia di Giuntoli e Max Allegri. L'allenatore bianconero si è anche speso in qualche parola con il gruppo, scherzando: