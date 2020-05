Adrien RabiotSecondo quanto appreso da Ilbianconero.com il centrocampista francese è rientrato intorno alle 18.30 nella sua casa in città e ora dovrà osservare 14 giorni di isolamento prima di fare test al J Medical e riprendere gli allenamenti con il resto della squadra. Sarà a disposizione di Sarri a partire dal 27 di maggio, dal 18 invece riprenderanno gli allenamenti di gruppo in attesa dell'ok del Governo per la ripresa del campionato che invece dovrebbe essere il 13 giugno. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere anche un confronto tra il calciatore e la società che non ha gradito né il rientro in ritardo né i suoi ultimi post su Instagram.