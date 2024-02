Il futuro di Adrien Rabiot rimane incerto e lo sarà probabilmente fino al termine della stagione. Il giocatore, insieme al suo entourage, guidato dalla madre e agente, Veronique, non vuole anticipare i tempi. Il centrocampista della Juventus ha il contratto in scadenza a giugno e si fanno insistenti le voci sull'interesse di Barcellona e Bayern Monaco per ingaggiare il francese a zero. In ogni caso, tutto questo non distrarrà Rabiot dalle questioni di campo: su questo aspetto tutti si sentono tranquilli alla Continassa, come riferisce La Stampa.