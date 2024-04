Non è stata una delle migliori prestazioni di Adrien Rabiot contro il Torino, anzi. Il centrocampista francese ha faticato per tutta la partita. Questo il commento di Tuttosport: "Il solito ultimo Rabiot sottotono, convive con una condizione che pare non al 100%, altrimenti non si spiega il suo traccheggiare in mezzo al campo e il compitino ogni volta che gli capita il pallone tra i piedi. Non una penetrazione palla al piede, non una verticalizzazione. Perde il duello con Ricci". "Va a corrente alternata. Una cosa buona e una no, tra palloni rubati e suggerimenti sbagliati. Parte bene in pressione, ma uno come lui deve incidere", scrive invece Gazzetta.