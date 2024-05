La Juve si muove e stringe i tempi per Adrien. Come scrive la Gazzetta, i contatti proseguono e all’inizio della prossima settimana Cristiano Giuntoli incontrerà la signora Veronique, madre e agente del centrocampista: un summit che sarà un “dentro o fuori” visto che il contratto del francese scade a giugno. Alla Continassa nessuno si illude ancora, ma resiste la speranza di arrivare a un nuovo prolungamento last minute, come un anno fa. Rabiot era il pupillo di Massimiliano Allegri, ma vanta un ottimo rapporto con Thiago Motta, suo compagno ai tempi del Psg.