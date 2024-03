Tanta fatica anche per Adriennel match di ieri tra. Il centrocampista viene definito una "copia sbiadita" di se stesso da parte de La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 5 in pagella definendolo "lento e poco aggressivo nei contrasti". Indora un po' la pillola Tuttosport, che alza il voto di mezzo punto: "L’unico del centrocampo a salvarsi (a malapena) nel primo tempo, inaugura il secondo con una brutta palla persa e fa il bis poco prima della mezzora". Per il francese, invece, arriva la sufficienza da Il Corriere dello Sport: "Crea l’occasione più limpida per Chiesa, ma anche lui viene messo sotto dal centrocampo della Lazio".