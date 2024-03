Juventus, Rabiot recuperato contro il Genoa? Cosa filtra

Rabiot, le ultime sull'infortunio

, dopo che il francese era stato assente con il Napoli. Il centrocampista è fermo infatti dalla sfida contro il Frosinone, in cui uscì nel corso del primo tempo per un infortunio al piede ( lussazione dell’alluce del piede destro). Cosa filtra verso il prossimo impegno dei bianconeri, in casa con il Genoa.Rabiot, domenica era presente all'dove ha ricevuto il premio per le 200 presenze con la Juventus. Anche ieri il francese ha lavorato a parte assieme a Perin. A parte lavorerà forzatamente anche oggi, visto che il grosso della squadra osserverà un giorno di riposo, mentreo comunque a forzare per capire se riuscirà a rientrare contro il Genoa domenica, scrive Tuttosport."Dovrebbe tornare alla prossima" ha detto Allegri dopo l'Atalanta. L'ottimismo del tecnico potrebbe quindi trasformarsi in realtà. Dopo Mckennie la Juve ritroverebbe un altro elemento fondamentale del centrocampo. Nel caso del francese va tenuto conto che. Senza nulla togliere allo spirito di sacrificio dello statunitense, sceso in campo con un tutore per proteggere la spalla sinistra, lussata sempre contro il Frosinone, un piede duranta una partita è più sollecitato e più a rischio di altri colpi.