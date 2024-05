Juve post Allegri: le ultime sul futuro di Chiesa

Secondo La Gazzetta dello Sport, i primi due nodi che dovrà sciogliere la nuovapost Allegri si chiamano Adriene Federico. Tra le due la situazione più urgente è quella del francese, che a sua volta vorrebbe definire il suo futuro prima dell'inizio dell'Europeo. Futuro che potrebbe avere uno sviluppo meno scontato di quanto si potrebbe pensare, perché se è vero che il classe 1995 era particolarmente legato a Massimiliano, lo è altrettanto il fatto che i suoi rapporti consono ottimi, dai tempi del PSG. E ciò potrebbe non essere un dettaglio per Cristiano, che da un lato non si fa troppe illusioni ma dall'altro spera ancora di poter arrivare alla fumata bianca.Più ottimismo anche per Chiesa, che ha già dato un'apertura di massima a firmare per un anno (fino al 2026) come da proposta bianconera, mantenendo però le stesse cifre (5 milioni di euro più bonus). Il summit con l'esterno - che con Motta potrebbe rivitalizzarsi - è dato per imminente: in caso di fumata nera il divorzio sarà inevitabile. Per quanto riguarda altre due situazioni che si definiranno a breve, come noto adnon verrà rinnovato l'accordo in scadenza, mentre per il prolungamento di Danielesi attende solo l'ufficialità.