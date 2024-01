Juventus, come sta Chiesa e le ultime su McKennie



Rabiot, lavoro ancora a parte

La conclusione dell'allenamento odierno dellaha vistoimpegnati insieme nel lavoro di squadra, segno dunque di una ripresa completa per entrambi.La presenza dei due giocatori durante l'allenamento di gruppo è un segnale positivo per la squadra e per i tifosi, poiché rappresenta una conferma della loro disponibilità e della loro determinazione verso la sfida di San Siro contro l'Inter. Non solo: conferma lo stato di forma e la loro prontezza fisica, elementi fondamentali per affrontare al meglio le sfide in campo.D'altro canto, la notizia del ritorno didomani è un nuovo segno positivo per la Juventus. Nonostante il suo allenamento personalizzato oggi, il fatto che Rabiot si unisca alla squadra domani suggerisce che stia facendo progressi nel suo percorso di recupero. La sua disponibilità in vista delle prossime sfide è fondamentale per il tecnico e per la squadra, poiché Rabiot è un giocatore importante con il suo contributo sia in fase difensiva che in fase di costruzione del gioco.