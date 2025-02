Juventus, quella risposta di Perin a Thiago Motta: la ricostruzione

Getty Images

Dopo la sconfitta subita dalla Juventus, il portiere Mattia Perin ha voluto esprimere chiaramente il suo punto di vista, rispondendo anche alle dichiarazioni di Thiago Motta. La volontà di Perin di rialzarsi dopo il ko e di continuare a lottare per gli obiettivi stagionali è stata netta e determinata.“Dobbiamo arrivare tra le prime quattro. Per noi giocare la Champions è fondamentale", ha dichiarato il numero uno bianconero, ribadendo l'importanza di ottenere la qualificazione alla massima competizione europea. La Juventus, da sempre abituata a giocare ad alti livelli, deve fare di tutto per non mancare l’appuntamento con la Champions, un traguardo che, come sottolineato da Perin, rappresenta una priorità assoluta per la squadra.

Perin ha anche voluto mettere in chiaro che nello spogliatoio bianconero non ci sono "figli di puttana", un modo per affermare che tutti sono impegnati a dare il massimo per la causa, senza distrazioni o divergenze interne. “Si può costruire”, ha aggiunto, sottolineando che nonostante le difficoltà, la squadra ha ancora la possibilità di crescere e migliorare.