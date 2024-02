Le differenze ci sono e si sono viste. L’è una squadra matura, cosciente della propria forza e di essere la compagine da battere. Questione di status: i nerazzurri sono davanti a tutti, hanno le spalle grandi, reggono le pressioni e ne fanno la propria forza. Laè all’interno di un processo atto a colmare quel gap. Giusto avere fiducia, soprattutto visto il lavoro che i bianconeri stanno facendo con i giovani.Tutto vero ma, certo, era lecito aspettarsi qualcosa in più. D’altronde, anche se a Massimiliano Allegri questo termine non fa piacere, questa sera la Juventus aveva poco da perdere. Come si può accorciare il gap con l’Inter?È mancato il coraggio in chi è sceso in campo, ma anche in chi ha diretto l’orchestra dalla panchina. Lo dimostra una frase di Massimilianoa Dazn: “Ho pensato per un attimo di mettere Yildiz con Chiesa, ma in quel momento li la partita si poteva spaccare ancora di più. Chiesa veniva da due settimane di stop e metterli entrambi poteva essere un rischio”.