Francesco, Head of Facilities Management della Juventus, ha affrontato il percorso dell'Allianz Stadium dalla sua creazione nel 2011 fino alla situazione attuale, durante il convegno "Stadi intelligenti e sostenibili: verso una nuova era dello sport in Italia".Ha sottolineato che l'Allianz Stadium è nato da una profonda ristrutturazione del vecchio Stadio delle Alpi. Durante gli anni '90, si è assistito al boom dei diritti televisivi nel calcio, che ha portato a un cambiamento nel panorama sportivo. Non si trattava più solo di coinvolgere i tifosi negli stadi, ma anche di considerare il pubblico televisivo. Gianello ha ricordato un'esperienza significativa durante gli anni del Delle Alpi, quando gestiva le competizioni UEFA per la Juventus. Durante uno Juve-Bayern, nonostante la partita avesse solo 17.000 spettatori presenti, la UEFA chiese informazioni sui prezzi dei biglietti, sottolineando l'importanza di trovare un equilibrio tra prezzi accessibili e il mantenimento del valore dell'esperienza per i tifosi.«L’Allianz nasce da una profonda ristrutturazione del Delle Alpi. Gli anni ’90 vedono la nascita dei diritti televisivi. Non esiste più solo il tifoso da stadio, ma anche il tifoso in tv. Negli anni del Delle Alpi ero il contatto per le competizioni UEFA, e abbiamo fatto uno Juve-Bayern con 17mila spettatori, mi chiamarono per chiedere se avessimo fatto prezzi stellari», ha raccontato Gianello.