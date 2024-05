La Juventus ottiene nuovamente un pareggio, questa volta contro la Roma di Daniele De Rossi. Come riporta OptaPaolo, era dal periodo febbraio-marzo 2012 che la Juventus non pareggiava quattro match consecutivi di SerieA (con Antonio Conte in panchina in quel caso). La Juventus è reduce dai pareggi con Cagliari, Torino, Milan e quello di stasera con la Roma. A proposito di questo, Allegri in conferenza ha detto: "Se non puoi vincere, non devi perdere". Insomma, un pareggio che tutto sommato va bene ai bianconeri in ottica qualificazione in Champions.