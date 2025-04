Juventus, quasi 5.500 minuti per i giovani: il Napoli è a zero

Getty Images

Quanto hanno giocato gli Under 21 della Juventus

Vecchia Signora sì, ma solo di nome. Un approfondimento de La Gazzetta dello Sport sottolinea come il nuovo corso intrapreso dalla Juventus , sotto la guida di Cristiano Giuntoli e in base alle direttive imposte dalla società, si rifletta chiaramente in un dato specifico: l'impiego deiin Serie A. I bianconeri sono infatti in testa a questa particolare classifica, conaccumulati dai giovani.A primeggiare è, con ben 1.969 minuti, seguito da, che ne ha collezionati 1.409 soprattutto nella prima parte di stagione con Thiago Motta. Al terzo e al quarto posto rispettivamente, con 695 e 633 minuti: entrambi hanno contribuito concretamente ai risultati della squadra con goal e assist. A seguire giocatori come Renato Veiga, Jonas Rouhi e Alberto Costa.

Il confronto con le altre big di Serie A

Numeri, quelli della Juventus, che acquisiscono maggiore rilevanza nel momento in cui vengono confrontati con quelli delle due squadre che attualmente occupano le prime posizioni della classifica di Serie A e che evidenziano anche una differenza significativa in termini di esperienza nelle rose. L'capolista ha mandato in campo i suoi Under 21 per soli 10 minuti, mentre ilnon ha ancora schierato alcun giocatore di questa "categoria" in questa stagione, in una netta divergenza dunque rispetto alla strategia della Juventus.