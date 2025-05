Quanto vale il quarto posto per la Juventus? Le cifre

AFP or licensors

Il quarto posto è l'unico obiettivo rimasto alla Juventus in una stagione difficile da sintetizzare. I bianconeri hanno salutato prima la Champions League nello spareggio con il PSV, e poi la Coppa Italia uscendo ai rigori contro l'Empoli. Il cambio in panchina ha scosso inevitabilmente l'ambiente, ma questa Juve ha dimostrato più volte cheA una giornata dalla fine, la squadra di Tudor è, che consentirebbe di qualificarsi aritmeticamente alla prossima Champions League. L'allenatore croato rimarrà fino al Mondiale per Club, ma il quarto posto è un traguardo fondamentale per il suo futuro e quello del club, perciò sarà necessaria una vittoria contro il

Dal lato sportivo a quello economico:per la Juventus, una cifra importante che eviterebbe ulteriori aumenti di capitale e darebbe un grande respiro sul mercato.