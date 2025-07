Juventus, spunta l'ipotesi quarta maglia con una collaborazione speciale: le prime indiscrezioni

Redazione Calciomercato



Quarta maglia Juventus 2025-2026

Juventus, Adidas e Studio Sgura, c'è un precedente

Lapotrebbe proporre nel corso della prossima stagione una quarta maglia. Le prime due divise sono già state presentate: la prima anche utilizzata al Mondiale per Club e nella sfida di campionato contro il Venezia che è valsa un posto in Champions League per i bianconeri. La seconda maglia la ricorderete è quella azzurra, rigorosamente con il doppio sponsor Jeep e Visit Detroit. Attenzione però a quanto rivela il portale specializzato Footy Headlines.Infatti, sembra che la Juventus lancerà una quarta maglia, si pensa verso la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Si tratta di una collaborazione tra Adidas e Studio Sgura e promette avere un concept creativo e unico. Al momento però non ci sono ancora indiscrezioni relative al design della maglia che potrebbe essere lanciata sul mercato nei prossimi mesi. Ricordiamo sempre che la Juventus ancora non ha presentato la terza maglia.Juventus, Adidas e Studio Sgura si erano già unite a Milano, nel corso della Fashion Week di settembre 2023. Un evento unico che potrebbe aver sancito l'inizio di quella che potrebbe diventare una collaborazione nei prossimi mesi. In quel occasione era stata lanciata la nuova lifestyler jersey ispirata dalla storica eredità dei bianconeri. All'evento erano presenti alcuni pezzi di storia bianconera come Claudio Marchisio. Al momento è solo un'indiscrezione ma potrebbe diventare realtà nei prossimi mesi.





