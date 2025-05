Juventus quarta a pari punti con una tra Roma e Lazio: chi va in Champions? Tutti i criteri e cosa dice il regolamento

2025 Getty Images

L'ultima giornata del campionato disi preannuncia decisamente da brividi con be tre squadre che sono ancora aritmeticamente in corsa per strappare il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima edizione della. A giocarsi l'ultima chance per iscrivere il proprio nome al tabellone principale della massima rassegna continentale sonoI bianconeri, a novanta minuti dal termine del campionato, occupano attualmente il quarto posto con 67 punti in classifica, ma le rivali romane sono in agguato: la Roma insegue a quota 66, mentre la Lazio, di punti, ne ha 65. Tre squadre in due punti, dunque, per un unico obiettivo in comune, ovvero quello di ottenere il pass per la massima rassegna continentale per ordine d'importanza.

Juventus e Roma a pari punti: chi va in Champions?

Juventus e Lazio a pari punti: chi va in Champions?

Nell'ultima giornata di campionato, di conseguenza, sono in programma tre sfide decisive: la Juventus farà visita al Venezia, ancora in corsa per l'obiettivo salvezza, mentre la Roma sarà di scena a Torino contro un Toro senza obiettivi. Infine, ecco la Lazio che, all'Olimpico, riceve un Lecce in piena corsa per strappare la permanenza in Serie A.Novanta minuti da brividi e con uno scenario, a dir poco suggestivo, ancora ampiamente possibile: c'è infatti la possibilità che la Juve arrivi a parimerito al quarto posto con un'altra squadra. La formazione allenata da Igor Tudor, infatti, potrebbe chiudere il campionato sì in quarta posizione ma in coabitazione con una tra Roma e Lazio. Esiste, infatti, questa doppia possibilità: ma a quel punto chi andrebbe in Champions League?La Juventus potrebbe chiudere al quarto posto a pari punti con la Roma. Questo scenario andrebbe a concretizzarsi in caso di sconfitta bianconera a Venezia con contemporaneo pareggio della Roma a Torino e non vittoria della Lazio contro il Lecce. A quel punto Juve e Roma si ritroverebbero appaiate a quota 67 punti.Per stabilire la quarta classificata si guarderebbero gli scontri diretti che, però, sono in questo caso in perfetto equilibrio dopo lo 0-0 dell'Allianz Stadium e l'1-1 dell'Olimpico. Il criterio successivo che andrebbe analizzato sarebbe dunque quello della differenza reti che, al momento, premierebbe la Juve: i bianconeri si presentano all'ultima giornata con una differenza reti di +22, mentre la Roma è quota +19.E se invece fosse la Lazio a chiudere al quarto posto insieme alla Juve? In questo caso 'servirebbe' un pareggio della Juve contro il Venezia e la contemporanea vittoria della Lazio contro il Lecce, oltre ad un non successo della Roma contro il Torino. In questo caso Juve e Lazio si troverebbero appaiate a quota 68 punti.Ad andare in Champions, però, sarebbe proprio la Juve in virtù del miglior rendimento negli scontri diretti. La Juve, infatti, ha battuto la Lazio 1-0 all'Allianz Stadium, grazie all'autorete di Gila, per poi pareggiare 1-1 la gara di ritorno all'Olimpico.