Quanto valgono i giocatori dati in prestito? Il sito specializzato Transfermarkt.it ha analizzato la situazione delle 20 squadre del massimo campionato italiano e tra valori e numero di calciatori ceduti a titolo temporaneo (con o senza diritto o obbligo di riscatto) nel corso della stagione 2023/24 e stilato una classifica. Ma chi ha più giocatori e chi ha un capitale fuori sede più alto? La Juventus è al top in entrambe le categorie, grazie a giocatori come Soulé, Huijsen e non solo. Quanto valgono in totale i prestiti bianconeri? 106,1 milioni di euro per un totale di 34 giocatori, 9 con possibilità già accordata di riscatto. Gli obblighi o i diritti di riscatto hanno un valore complessivo di 53,4 milioni di euro.