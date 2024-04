A parte Bremer, la Juventus è disposta ad ascoltare offerte per diversi giocatori della rosa, anche se ci sono alcuni nomi più probabili di altri a partire: McKennie, Iling Junior, Kean e Milik. Chi sicuramente lascerà il club è Alex Sandro, in scadenza di contratto. Inoltre, merita una menzione a parte la situazione dei giovani attualmente in prestito altrove., pur mostrando talento, potrebbero essere sacrificati nelle intenzioni di Giuntoli per bilanciare il budget e finanziare eventuali acquisti. Entrambi potrebbero essere valutati intorno ai 25-30 milioni e hanno suscitato interesse soprattutto in Inghilterra.