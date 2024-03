Non ci sarà alcun rinnovo di contratto per, e la corsa per tale possibilità non è nemmeno iniziata. Dopo nove anni, il difensore brasiliano lascerà Torino a parametro zero, garantendo al club un risparmio lordo di circa 12 milioni di euro. La decisione di non procedere con il rinnovo del contratto segna la fine di un lungo e a tratti anche fruttuoso periodo di collaborazione tra il giocatore e la Juventus, aprendo la strada a nuove opportunità per entrambe le parti. Per Alex Sandro si spalancano le porte del ritorno in Brasile.