Le dichiarazioni dial Corriere dello Sport indicano chiaramente la sua volontà di lasciare l'Aston Villa e l'Inghilterra per fare ritorno in Italia, preferibilmente in Serie A. Il giocatore sembra non sentirsi a suo agio nel contesto inglese e desidera tornare nel campionato italiano, dove ha già giocato con la maglia della Roma in passato.Il suo obiettivo sembra essere quello di essere convocato da Spalletti per l'Europeo in Germania, che si terrà dal 14 giugno al 14 luglio prossimi, utilizzando il torneo come una vetrina per il mercato.Il trasferimento dipotrebbe essere oggetto di speculazioni e ipotesi nel prossimo periodo, ma il suo desiderio di tornare in Serie A potrebbe influenzare le trattative. Quando la Roma lo ha ceduto al Galatasaray nel febbraio 2023 per 15 milioni di euro più clausole sulla futura rivendita, il giocatore ha firmato un contratto fino al 2027 con un ingaggio di 4 milioni netti, lo stesso stipendio che poi ha mantenuto anche in Inghilterra. Questi dettagli contrattuali potrebbero essere importanti nel determinare le condizioni del suo possibile ritorno in Italia.