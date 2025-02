Juventus, quanto pesa l'infortunio di Renato Veiga. Impatto e numeri clamorosi

AFP via Getty Images

Veiga Juve, l'impatto

Nel mese di febbraio, Renatosi è distinto come uno dei giocatori più importanti della, dimostrando la sua affidabilità sia in fase difensiva che in costruzione del gioco. Il difensore portoghese ha guidato la squadra per numero di respinte difensive (15) e passaggi completati (146), confermandosi un elemento imprescindibile perL’impatto di Veiga non si ferma solo alla difesa. Con 187 palloni giocati in Serie A durante il mese, è stato secondo solo a Timothy Weah (193), segno di una partecipazione attiva anche nella manovra bianconera. La sua capacità di leggere il gioco e di intervenire con precisione lo ha reso una garanzia nel reparto arretrato, permettendo alla Juventus di mantenere solidità nei momenti cruciali delle partite.

L’adattamento rapido di Veiga al calcio italiano è stato sorprendente. Arrivato come un rinforzo utile per dare profondità alla rosa, il portoghese sta dimostrando di meritare un ruolo sempre più centrale nella difesa juventina. La sua abilità nel gioco aereo, unita a una notevole tranquillità nel gestire il pallone, lo rendono una pedina chiave per il futuro della squadra.Con il campionato ancora aperto e la Juventus in piena corsa per i suoi obiettivi stagionali, Veiga potrebbe rivelarsi un tassello fondamentale nella seconda parte della stagione, quando avrà recuperato dall'infortunio. Il suo rendimento costante sarà determinante per le ambizioni della squadra di Thiago Motta.