Lanon deve fare troppi calcoli, per quel che riguarda l'obiettivo stagionale: se oggi alle 18 vince contro la Salernitana già retrocessa, sarà sicura di chiudere il campionato tra le prime cinque e quindi di avere un posto in(considerando che quest’anno l’Italia avrà uno slot in più grazie al posizionamento nel ranking Uefa stagionale). Se i bianconeri dovessero chiudere il campionato a pari punti con la Roma sarebbero comunque davanti per gli scontri diretti a favore.