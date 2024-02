Juventus, quando torna Fagioli

Il 23º compleanno diè stato diverso dagli altri, poiché lo ha trascorso guardando la sua Juventus giocare senza poter contribuire sul campo.La sconfitta contro l'Udinese ha reso evidente quanto sia sentita la sua assenza, soprattutto considerando le difficoltà mostrate dalla squadra di Allegri di recente. Ma dove si trova Fagioli?Nonostante non possa giocare partite ufficiali a causa di una squalifica, continua ad allenarsi regolarmente con la squadra. Anche se questa situazione rappresenta una sfida per mantenere il ritmo di gioco, si prepara per il suo ritorno in campo.La sua squalifica terminerà appena in tempo per l'ultima giornata di campionato, quando la Juventus affronterà il Monza.La Juventus continua a puntare su Fagioli.