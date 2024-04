La partita di Coppa Italia contro la Lazio non è solo un'opportunità importante per la Juventus di tornare a vincere un trofeo dopo essersi assicurati l'accesso alla finale con un vantaggio di 2-0. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono anche considerevoli implicazioni economiche in gioco. La finale rappresenta un bonus significativo per la Juventus, che potrebbe incassare fino a una quindicina di milioni di euro. Questo valore tiene conto non solo della potenziale vittoria in Coppa Italia, che potrebbe fruttare alla Juventus circa 5 milioni di euro, ma anche della qualificazione automatica alla Supercoppa italiana, garantita con l'accesso alla finale della Coppa Italia, e che potrebbe valere un'altra decina di milioni di euro.