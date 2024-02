Ma come impatterà l'acquisto di Carlossuldella? Lo spiega Calcio e Finanza. Trattandosi di un, il costo a livello di “cartellino” sarà pari anella stagione 2023/24. Per quanto riguarda lodel centrocampista classe 2002, secondo i dati di Capology alè pari a circa 1,3 milioni di euro netti a stagione, che in Italia si traduce al lordo in poco più di"Se le cifre fossero corrette (ricordiamo che i club ad ora non possono più beneficiare degli sgravi previsti dal), il club bianconero sosterrebbe tra stipendio e prestito un costo di circa 4,9 milioni di euro per la stagione 2023/24" spiega il portale specializzato. "Il “peso” del centrocampista sul bilancio cambierebbe radicalmente se fosse successivamente finalizzato il. In quel caso, con un cartellino da 49,5 milioni di euro, ipotizzando un contratto di cinque anni, la quota ammortamento per la stagione 2024/25 sarebbe pari a 9,9 milioni di euro. A questa cifra andrebbe aggiunto poi lo stipendio lordo, verosimilmente più alto di quello attuale, per un costo complessivo che andrebbe a superare decisamente i 10 milioni di euro".