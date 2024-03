Quando il Genoa a gennaio ha venduto Dragusin al Tottenham aveva in testa un piano chiaro. Via l'ex Juve, all in su Koni de Winter già in rosa, passando da un ex juventino all'altro. Arrivato in estate in prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinate condizioni, si sta guadagnando tutto e la direzione intrapresa sembra proprio portare alla conferma. I traguardi fissati dai due club per far scattare l'acquisto a titolo definitivo si potrebbero verificare presto, visto che il giocatore deve raggiungere un numero di presenze stabilite con la maglia del Genoa e ne mancano ancora poche, e i rossoblù devono conquistare la salvezza con la matematica che potrebbe arrivare nelle prossime giornate.Il Genoa quindi si prepara a riscattare de Winter, per il quale è già pronto un contratto fino al 2026, e la Juventus è pronta a incassare la cifra stabilita in estate.