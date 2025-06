Juventus, quanto guadagnerebbe Yildiz dopo il rinnovo con il nuovo contratto?

Getty Images

Quando scade il contratto di Yildiz con la Juventus

La Juventus e Kenan Yildiz sono pronti a dirsi nuovamente "sì", prolungando e rafforzando il proprio legame. Il club bianconero infatti presenterà un'offerta di rinnovo al giocatore subito dopo il Mondiale per Club e tutto porta a pensare che il classe 2005, che ha sempre mandato segnali chiari sulla volontà di rimanere a Torino, accetterà.Yildiz ha rinnovato il proprio contratto nell'agosto 2024, prolungando in quel caso fino a giugno 2029. Il turco quindi ha attualmente ancora quattro anni di contratto con la Juventus.

Quanto guadagna Yildiz alla Juventus

Yildiz dopo l'ultimo rinnovo fatto percepisce 1,5 milioni di euro; si tratta quindi di uno dei giocatori con lo stipendio più basso nella rosa bianconera, senza dubbio inferiore all'importanza che ha dimostrato di avere sul campo e la centralità acquisita da ormai tempo.L'obiettivo della Juventus è blindare ancora di più il giocatore e quindi allungargli il contratto ulteriormente. Yildiz dovrebbe firmare un rinnovo con scadenza fissata al 2030, quindi una stagione più in là rispetto a quella attuale.L'offerta della Juventus per Yildiz non riguarda però solo la scadenza del contratto ma anche e soprattutto l'aspetto economico. Il club infatti proporrà un adeguamento dell'ingaggio, portandolo ad una cifra più congrua al suo valore e al suo status in rosa. Yildiz potrebbe raddoppiare il suo attuale ingaggio.