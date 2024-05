Thiagoe lahanno raggiunto un accordo per un contratto biennale da 3,5 milioni di euro più bonus, con un’opzione per la stagione successiva (2027). Questa intesa sarà perfezionata e messa per iscritto nel giro di dieci-quindici giorni.L’ufficializzazione sarà preceduta da un summit della prossima settimana tra dirigenza e proprietà, passaggi indispensabili che rimandano l’annuncio, ma non cambiano la sostanza. L’era di Thiago Motta alla Juventus è già iniziata, seppur informalmente. Ma è solo questione di tempo per renderla (pure) ufficiale.