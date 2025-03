Juventus, quanto guadagna Thiago Motta

Getty Images

Quanto guadagna Thiago Motta

L’avventura disulla panchina dellasta per concludersi prima del previsto. L’ex tecnico del Bologna, alla sua prima esperienza in una grande squadra, ha incontrato più difficoltà del previsto, tra problemi nella gestione dello spogliatoio e risultati altalenanti. Nonostante le rassicurazioni iniziali della società, che aveva confermato la fiducia nel progetto, la situazione è precipitata e la dirigenza ha deciso per il cambio immediato.Motta, scelto come primo nome già nei mesi finali della scorsa stagione, aveva firmato un contratto triennale fino al 2027 con uno stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione. Un investimento importante per il club, che ora dovrà gestire la separazione anticipata. La Juventus sperava che il tecnico potesse dare un’identità chiara alla squadra, ma le difficoltà incontrate hanno spinto la società a prendere una decisione drastica.

Al posto di Motta, la Juventus ha scelto Igor Tudor. L’allenatore croato, con esperienze alla Lazio e al Marsiglia, è atteso nelle prossime ore a Torino per firmare il contratto e guidare la squadra già dal prossimo impegno di campionato contro il Genoa. Nel suo staff ci sarà anche Ivan Javorcic come vice allenatore.Con Tudor, la Juventus punta su un calcio più aggressivo e verticale, sperando di dare una svolta immediata alla stagione e riconquistare risultati positivi.